به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، خبر‌هایی متنوع در بسته اخبار کوتاه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ جای گرفته است.

اجرای نمایش زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (س) در بندرانزلی

به مناسبت ایام فاطمیه، نمایش زندگی نامه حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) در اجتماع شبانه بندرانزلی اجرا شد.

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پرورش بیش از ۲ هزارهکتار راتون در اراضی شالیزاری شفت

مدیر جهاد کشاورزی شفت گفت: حدود هزار و ۸۰۰ کشاورز شفتی امسال در ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع خود بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن شلتوک برداشت کردند.

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توزیع ۱۱۲ بسته کمک معیشتی میان خانواده‌های کم برخوردار صومعه‌سرا

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه صومعه‌سرا گفت: این بسته‌ها به ارزش ۲ میلیارد ریال از محل نیت موقوفات سیدصالح ضیابری و سیده فیروزه ضیابری تهیه و میان خانواده‌های کم برخوردار این شهرستان توزیع شد.

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اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در اطاقور

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود گفت: در اجرای این طرح فرهنگی دانش آموزان دو واحد آموزشی اطاقور با اجرای مسابقه کتاب‌خوانی و خلاصه‌نویسی باهم رقابت کردند.

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و دیدار جمعی از مسئولان فومن با خانواده‌های معظم شهیدان مقدم نیا و آهنین جان

شهیدان والامقام محمد علی مقدم نیا و علیرضا آهنین جان در سال‌های ۶۳ و ۶۶ در مناطق عملیاتی پاوه و ماووت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.