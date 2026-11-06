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خبرهایی از مناطق مختلف گیلان (۱۵ آبان ۱۴۰۵)
بسته خبرهای کوتاه نیمه آبان ۱۴۰۵ شامل ۵ خبر متنوع است.
اجرای نمایش زندگینامه حضرت فاطمه زهرا (س) در بندرانزلی
به مناسبت ایام فاطمیه، نمایش زندگی نامه حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) در اجتماع شبانه بندرانزلی اجرا شد.
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پرورش بیش از ۲ هزارهکتار راتون در اراضی شالیزاری شفت
مدیر جهاد کشاورزی شفت گفت: حدود هزار و ۸۰۰ کشاورز شفتی امسال در ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع خود بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن شلتوک برداشت کردند.
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توزیع ۱۱۲ بسته کمک معیشتی میان خانوادههای کم برخوردار صومعهسرا
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه صومعهسرا گفت: این بستهها به ارزش ۲ میلیارد ریال از محل نیت موقوفات سیدصالح ضیابری و سیده فیروزه ضیابری تهیه و میان خانوادههای کم برخوردار این شهرستان توزیع شد.
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اجرای ویژه برنامههای فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در اطاقور
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود گفت: در اجرای این طرح فرهنگی دانش آموزان دو واحد آموزشی اطاقور با اجرای مسابقه کتابخوانی و خلاصهنویسی باهم رقابت کردند.
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و دیدار جمعی از مسئولان فومن با خانوادههای معظم شهیدان مقدم نیا و آهنین جان
شهیدان والامقام محمد علی مقدم نیا و علیرضا آهنین جان در سالهای ۶۳ و ۶۶ در مناطق عملیاتی پاوه و ماووت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.