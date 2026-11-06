دبیر شورای فرهنگ عمومی، با اشاره به نقش راهبردی این شورا در سیاست‌گذاری فرهنگی کشور، گفت: این شورا با ۳۷۵ شورای فعال در شهرستان‌ها و ۳۰ دستگاه عضو در سطح ملی، مهم‌ترین نهاد هماهنگ‌کننده فعالیت‌های فرهنگی کشور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی در برنامه «صف اول» شبکه خبر، با اشاره به پیشینه تأسیس این شورا، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، رهبر شهیدمان در زمان ریاست‌جمهوری، موضوع تأسیس تشکیلاتی برای حوزه فرهنگ را مطرح کردند تا از هویت اسلامی-ایرانی کشور صیانت کند. بر همین اساس، شورای فرهنگ عمومی در سال ۱۳۶۳ به دستور ایشان تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به وظایف این شورا، افزود: مهم‌ترین وظایف شورای فرهنگ عمومی عبارت‌اند از: هماهنگی بین نهاد‌های فرهنگی، رصد و پایش جریان فرهنگی کشور، نامگذاری مناسبت‌ها از جمله روز ۱۴ آبان به‌عنوان روز فرهنگ عمومی، سنجش نگرش‌ها در حوزه فرهنگ و هنر، و پاسداری از هویت فرهنگی و زبان و ادبیات فارسی کشور.

ساختار شورای فرهنگ عمومی در سه سطح

دبیر شورای فرهنگ عمومی با اشاره به ساختار این نهاد، گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای فرهنگ عمومی است و بیش از ۳۰ دستگاه در حد معاون وزیر یا وزیر عضو آن هستند. در استان‌ها نیز نماینده ولی فقیه، رئیس شورا؛ استاندار، نایب‌رئیس و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورا است.

آشنا افزود: در شهرستان‌ها نیز امام جمعه مرکز شهرستان، رئیس شورا و فرماندار، نایب‌رئیس است و در حال حاضر نزدیک به ۳۷۵ شورای فرهنگی فعال در سراسر کشور داریم. این شورا قائم به شخص است و مدیران نمی‌توانند معاون خود را جایگزین کنند.

نقشه مهندسی فرهنگی کشور؛ ۳۰ استان رونمایی کردند

وی با اشاره به نقشه مهندسی فرهنگی کشور، گفت: نگارش این نقشه ۱۰ سال طول کشید؛ از سال ۱۳۷۱ شروع شد و در سال ۱۳۹۲ ابلاغ گردید. اجرای این نقشه در استان‌ها به شورای فرهنگ عمومی واگذار شده و تاکنون ۳۰ استان نقشه مهندسی فرهنگی خود را رونمایی کرده‌اند.

تغییر رویکرد شورا از رویدادمحوری به حل مسئله

دبیر شورای فرهنگ عمومی با اشاره به اصلاحات اخیر، گفت: ما تلاش کردیم شورای فرهنگ عمومی از رویدادمحوری به شناخت و حل مسئله برود. در آیین‌نامه جدید، استاندار باید مصوبات را ابلاغ کند و اگر دستگاه‌ها اجرا نکنند، ترک فعل تلقی می‌شود. ما ماهیانه گزارش عملکرد تمام شهرستان‌ها را دریافت می‌کنیم و با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بالاترین مقام کشوری ارسال می‌کنیم.

نقشه مرزی فرهنگی؛ تدوین از پایین به بالا

آشنا به نقشه مرزی فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: برخلاف سایر مصوبات که از مرکز به استان‌ها می‌رود، این نقشه از استان‌ها تدوین می‌شود. هر استان متناسب با خود، نقشه مرزی فرهنگی خود را تدوین و توسط آقای عارف، معاون رئیس جمهور ابلاغ می‌کند. سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس این نقشه، موافقتنامه را مبادله می‌کند. در ۳۰ استان، ۱۵۰ مسئله شناسایی شده که موضوع خانواده و سبک زندگی، اولویت اول یا دوم آنهاست.