در روزگاری که هتل‌های مدرن و اقامتگاه‌های لوکس بخش بزرگی از صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند، اقامتگاه‌های بوم‌گردی با فراهم کردن تجربه‌ای متفاوت، مورد توجه گردشگران قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این اقامتگاه‌ها فرصتی برای آشنایی با فرهنگ و آداب‌ورسوم بومی، چشیدن طعم غذا‌های محلی و لذت بردن از آرامش طبیعت فراهم می‌کنند.

استقبال گردشگران از این نوع اقامتگاه‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته و همین موضوع زمینه گسترش فعالیت و ایجاد مراکز جدید بوم‌گردی را فراهم کرده است؛ مراکزی که علاوه بر رونق گردشگری، در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی مناطق مختلف نیز نقش دارند.