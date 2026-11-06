بارش باران، وزش باد شدید و گرد و خاک، تردد در برخی محور‌های مواصلاتی استان اصفهان را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: در حال حاضر در برخی محور‌های استان، به‌ویژه مسیر‌های شمالی و جنوبی، بارش باران گزارش شده و در محور‌های شرقی نیز وزش تندباد و گرد و خاک جریان دارد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی با توصیه به رانندگان برای رعایت احتیاط بیشتر در شرایط نامساعد جوی افزود: وزش باد شدید و کاهش دید ناشی از گرد و خاک در برخی محورها، ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را دوچندان می‌کند.

وی همچنین از رفع ترافیک مقطعی در محور مورچه‌خورت خبر داد و گفت: ظهر امروز در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سنگین، ترافیک در این محور ایجاد شد که با حضور مأموران پلیس راه و هدایت خودرو‌ها از مسیر کنارگذر و فضای خاکی، تردد مدیریت شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان افزود: پس از حدود یک ساعت تلاش عوامل پلیس راه، مسیر به‌طور کامل پاکسازی و بازگشایی شد.