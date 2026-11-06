سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در هفت‌ ماهه نخست امسال با انتشار یک‌ هزار و ۲۶۷ سند موفق به کسب رتبه نخست در میان دستگاه‌های اجرایی کشور از نظر انتشار اسناد در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بر اساس گزارش عملکرد سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (ایران FOIA) سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با ثبت پاسخگویی ۱۰۰ درصدی به تمامی درخواست‌های ثبت‌ شده عملکردی مطلوب و قابل توجه در زمینه پاسخگویی به مطالبات و درخواست‌های مردمی به ثبت رسانده است.

از دیگر نقاط قوت عملکرد این سازمان کسب عنوان سریعترین دستگاه اجرایی در پاسخگویی به درخواست‌های مردمی با میانگین زمان پاسخگویی صفر روز است که نشان‌دهنده اهتمام مجموعه جهاد کشاورزی استان به تکریم ارباب‌رجوع، تسریع در ارائه خدمات، شفافیت اداری و دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات است.

این موفقیت ارزشمند در میان ۳ هزار و ۳۳۶ دستگاه دولتی و نهاد متصل به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (https://iranfoia.ir)، جایگاه برتر سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی را به‌ عنوان دستگاه پیشرو در شفافیت، انتشار اسناد و پاسخگویی به درخواست‌های مردمی رقم زده است.

این دستاورد ارزشمند، بیانگر عزم جدی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در راستای تحقق حقوق شهروندی، ارتقای سلامت اداری، تقویت اعتماد عمومی و نهادینه‌سازی فرهنگ شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری است.