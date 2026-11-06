نوزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری، جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه و بیست‌وهفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، به‌صورت مجازی و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رضایی، دبیر این همایش، با اشاره به محور‌های برگزاری آن اظهار کرد: «آموزش پزشکی، چالش‌ها و افق آینده» از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این رویداد علمی است.

وی افزود: این برنامه به مدت سه روز و با حضور اعضای هیئت علمی و فعالان حوزه آموزش برگزار می‌شود و تبادل تجربه‌ها و معرفی دستاورد‌های آموزشی در حوزه علوم پزشکی از اهداف اصلی آن است.