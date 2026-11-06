به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، در نشستی با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، موانع تأمین مسکن روستاییان و خانوار‌های کم درآمد در بوکان بررسی و برای رفع آنها چاره اندیشی شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی در این جلسه با اشاره به جزئیات این طرح گفت: طرح خانه امید ویژه خانوار‌های فاقد مسکن در دهک‌های درآمدی یک تا چهار است و متقاضیان واجد شرایط، بدون نیاز به سایر شروط، می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

علیرضا مقدم افزود: در قالب این طرح، زمین به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، همچنین تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۵ درصد، کمک‌هزینه ۲۵۰ میلیون تومانی برای ساکنان شهر‌ها و ۱۰۰ میلیون تومانی برای روستاییان، به‌همراه صدور پروانه ساختمانی با ۵۰ درصد تخفیف، از جمله حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای مشمولان این طرح است.

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: برای خانوار‌هایی که سال‌هاست با دغدغه تأمین مسکن روبه‌رو هستند، واگذاری زمین گامی مهم در مسیر خانه‌دار شدن است.