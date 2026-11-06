به مناسبت گرامیداشت روز فرهنگ عمومی، مراسم خوشنویسی، کتابت و بداهه نویسی با حضور جمعی از برترین خوشنویسان ممتاز و فوق‌ممتاز هرمزگان درحاجی‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول انجمن خوشنویسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی حاجی‌آباد گفت: این رویداد فرهنگی با هدف ترویج، توسعه و اعتلای هنر اصیل خوشنویسی در سطح شهرستان و استان هرمزگان و همچنین گرامیداشت روز فرهنگ عمومی برگزار شد.

منوچهر اسدی گفت: حضور اساتید و خوشنویسان ممتاز و فوق‌ممتاز هرمزگان در این مراسم، فرصت مغتنمی برای تبادل تجربیات، معرفی ظرفیت‌های هنری شهرستان حاجی‌آباد و ترغیب نسل جوان به سوی این هنر دینی و ملی را فراهم کرد.

امام جمعه حاجی آباد در حاشیه این مراسم گفت: خوشنویسی هنری اصیل، متعالی و ریشه‌دار است که روح انسان را با لطافت و معنا پیوند می‌زند و زیبایی‌های کلام حق را به دل مخاطب می‌نشاند.

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حجت الاسلام مهدی دُری با اشاره به جایگاه رفیع هنر در اسلام و فرهنگ دینی، کتابت و نگارش آیات نورانی قرآن کریم را کاری بسیار ارزشمند و توأم با برکت دانست و گفت: هنر خوشنویسی زمانی به اوج اعتلا و اثرگذاری خود می‌رسد که در خدمت ترویج کلام وحی، مفاهیم دینی و ارزش‌های اسلامی قرار گیرد.