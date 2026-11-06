رئیس جهاد کشاورزی پیشوا با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی درباره احتمال بارش‌های شدید، از کشاورزان خواست هرچه سریع‌تر نسبت به ایمن‌سازی گلخانه‌ها و تأسیسات، پاک‌سازی مسیر‌های انتقال آب و بررسی زهکش‌ها اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جهادکشاورزی پیشوا گفت: در پی هشدار سازمان هواشناسی کشاورزان و بهره‌برداران محترم، با توجه به احتمال بارش‌های شدید، نسبت به پاک‌سازی مسیر‌های انتقال آب، بررسی زهکش‌ها، ایمن‌سازی گلخانه‌ها و تأسیسات، حفاظت از نهاده‌های کشاورزی و رعایت نکات ایمنی اقدام نمایند.

محسن بنائیان افزود: جمع آوری سریع محصول موجود و انتقال به فضای سربسته و ایمن سازی داخل و اطراف گلخانه‌ها از دیگر اقداماتی است که به کشاورزان عزیز توصیه می‌شود.