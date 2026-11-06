همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، استان یزد میزبان پیکر‌های مطهر ۹ شهید گمنام دفاع مقدس است؛ شهدایی که به مدت یک هفته در شهرستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و فضا‌های عمومی استان میهمان مردم دارالعباده هستند و آیین تشییع آنان صبح جمعه ۲۲ آبان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، استان یزد میزبان پیکر‌های مطهر ۹ شهید گمنام دفاع مقدس است.در مدت یک هفته حضور شهدای گمنام در استان یزد، برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی در شهرستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و میادین عمومی برگزار می‌شود تا قشر‌های مختلف مردم، به‌ویژه نسل جوان، فرصت حضور در مراسم استقبال، وداع و تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا را داشته باشند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مراسم وداع با پیکر‌های مطهر شهدا، پنجشنبه هفته آینده، همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان تاریخی امیرچقماق یزد برگزار خواهد شد.

آیین تشییع این شهدای والامقام نیز صبح جمعه ۲۲ آبان، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از ساعت ۹ صبح از محدوده امامزاده جعفر (ع) به سمت میعادگاه نماز جمعه و مسجد ملااسماعیل برگزار می‌شود.

پس از برگزاری نماز جمعه نیز نماز بر پیکر مطهر شهدا اقامه خواهد شد.

از مجموع ۹ شهید گمنام، پیکر مطهر چهار شهید در نقاط مختلف استان یزد به خاک سپرده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دو شهید در شهرستان اردکان، یک شهید در شهرستان اشکذر و یک شهید در منطقه حسین‌آباد ریسمانی یزد آرام خواهند گرفت.

پنج شهید دیگر نیز به‌صورت امانی به استان یزد منتقل شده‌اند و پس از انجام آزمایش‌های ژنتیکی و مشخص شدن هویت احتمالی آنان، برای بازگشت به خانواده‌هایشان تحویل داده خواهند شد.