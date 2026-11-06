امام‌جمعه اهل سنت کیش، با تأکید بر نقش خانواده در سلامت جامعه گفت: آرامش در محیط خانواده، زمینه‌ساز تربیت صحیح فرزندان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس، در خطبه‌های نماز جمعه، گفت: تحقق آرامش در خانواده به تقویت باور‌های دینی، محبت و تفاهم اعضای خانواده و تأمین نیاز‌های اقتصادی بستگی دارد.

او با اشاره به اهمیت ازدواج و انتخاب همسر مناسب، افزود: انتخاب همسر نباید صرفاً بر پایه ظواهر و خواسته‌های زودگذر باشد؛ بلکه ایمان، اخلاق و پایبندی به باور‌های دینی باید از معیار‌های اصلی تشکیل زندگی مشترک قرار گیرد.

امام‌جمعه اهل سنت کیش، محبت و رحمت متقابل زوج ها را از عوامل مهم پایداری خانواده دانست و گفت: زن و شوهر برابر یکدیگر حقوق و مسئولیت‌هایی دارند که رعایت آنها، همراه با تفاهم و توجه به نیاز‌های همسر و فرزندان، به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند.

شیخ یعقوب شمس با تأکید بر نقش اقتصاد و معیشت در تشکیل و تداوم زندگی مشترک افزود: تأمین مسکن و فراهم‌کردن شرایط معیشتی مناسب، از نیاز‌های اساسی زوج‌های جوان است و دولت‌ها باید با حمایت و همراهی، مسیر تشکیل خانواده را برای جوانان هموار کنند.

امام جمعه اهل سنت کیش، ایمان، محبت، تفاهم و برخورداری از معیشت آبرومندانه را از عوامل شکل‌گیری خانواده موفق برشمرد و بر ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد معنوی و اقتصادی زندگی خانواده ها تأکید کرد.