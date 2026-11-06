به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های نماز آدینه با اشاره به آمادگی دفاعی و توان بازدارندگی نیروهای مسلح گفت باید برای دشمن به خوبی روشن روشن شود که در همه زمینه‌ها آمادگی کامل وجود دارد و حرکت به سمت بازدارندگی جامع و فعال به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاثیرگذاری بر محاسبات دشمن تصمیم آنان را برای آغاز درگیری تغییر دهد وی تصریح کرد به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی دشمن باید بداند که جبهه مقاومت با هم متحد یکپارچه و یک صداست و حضور مردم در در ۲۵۰ تجمع شبانه کی از مولفه‌های مهم بازد در معماری جدید بازدارندگی است

وی با اشاره به تذکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به نمایندگان برای دخالت نکردن در عزل و نصب پا گفت مردم از رئیس مجلس شورای اسلامی توقع دارند با چنین نمایندگانی برخورد شود

خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه تصریح کرد مردم در گفتگو با ما از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهند که در برابر زیاده خواهی نمایندگان منفعل نباشند و قوه مجریه باید از حریم خود دفاع کند

آیت الله غفوری در بخش دیگری از خطبه‌ها با توصیه به مدیران برای حضور در میان مردم و شنیدن صحبت آنان گفت تریبون نماز جمعه محل بازگویی مطالبات و تلاش برای استحقاق حقوق مردم است

خطیب جمعه کرمانشاه در پایان یادآور شد همه ملت مؤید شورای نگهبان و جایگاه ویژه این شوراست از این رو شورای نگهبان باید در تعامل با دستگاه‌های نظارتی برای نگاهبانی از قانون اساسی مطابق با شرع اسلام .تایید صلاحیت وکلای مردم و حفظ حقوق مردم تلاش کند