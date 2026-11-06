به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حیدر فتح زاده با اشاره به اینکه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ مراجعه حضوری به درب منازل پنج درصد جمعیت کشور برنامه ریزی شده است گفت:در ۱۴ روز سپری شده از مرحله حضوری این طرح ۳۷ درصد جمعیت هدف استان با مراجعه آمارگیران سرشماری شدند.

فتح زاده با اشاره به اینکه این سرشماری با روش نوین ثبتی‌مبنا انجام و اطلاعات بخش عمده خانوار‌ها با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز آمار ایران و سامانه‌های اداری دستگاه‌های اجرایی استخراج و تجمیع می‌شود گفت: مرحله مراجعه حضوری به خانوار‌ها از اول آبان ماه امسال آغاز شده است و تا پایان آبان ادامه دارد.

وی با اعلام اینکه در این سرشماری اطلاعات جمعیتی و مسکن بیش از ۹۰ درصد خانوار‌های استان با بهره گیری از سامانه‌ها جمع آوری می‌شود خاطرنشان کرد:برای بهنگام سازی اطلاعات خانوار‌ها پیامک‌هایی بدون لینک از طرف مرکز آمار ایران ارسال می‌شود و لازم هست سرپرست خانوار با مراجعه به سامانه دولت من وارد و اطلاعات خانوار خود را بهنگام کند.

وی با بیان اینکه این اطلاعات جمع آوری شده تنها در برنامه ریزی‌های زیر بنایی و خدمات عمومی و آگاهی از تغییرات جمعیتی و انجام برنامه ریزی‌های مناسب با نیاز‌های جمعیتی استفاده خواهد شد از خانوار‌ها خواست در هنگام مراجعه آمارگیران سرشماری که دارای کارت سرشماری هستند نهایت همکاری در ارائه اطلاعات داشته باشند.

وی با اشاره به کاهش تعداد آمارگیر در این سرشماری اظهار کرد: بهره گیری از سامانه‌ها برای تکمیل اطلاعات خانوار در این سرشماری باعث شد که اطلاعات خانوار‌های استان با دقت و سرعت لازم گردآوری شود.