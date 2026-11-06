مسائل و مشکلات مؤسسه‌های نیکوکاری مهاباد در نشستی با حضور نمایندگان این موسسه‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر بررسی و برای رفع آنها چاره اندیشی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، در نشستی با حضور خیران و اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد فعالیت مؤسسه‌های نیکو‌کاری بررسی و بر رفع مشکلات این نهاد‌ها تاکید شد.

یعقوب باب سور خیر و کارآفرین مهابادی در این نشست گفت: مؤسسه‌های نیکوکاری در حوزه اشتغال و تامین مسکن نیازمندان درسال‌های گذشته قدم‌های خوبی برداشته‌اند و امیدواریم این فعالیت‌ها همچنان ادامه داشته باشد.

احمد نوذری مدیر کمیته امداد امام خمینی مهاباد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مؤسسه‌های نیکوکاری به عنوان بازوان توانمند کمیته امداد سهم به سزایی در جذب کمک‌های مردمی دارند تصریح کرد: در مهاباد هشت مؤسسه نیکوکاری در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

در این نشست از خیران و نیکوکاران مهابادی به پاس همراهی با نیازمندان تجلیل شد.