به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، طالبی افزود: کار خاکبرداری محل انفجار انجام شده است و نیرو‌های عملیاتی شرکت گاز استان وهمچنین نیرو‌های عملیات انتقال گاز استان فارس در حال ترمیم هستند.

وی گفت: تلاش می‌شود تا آخر شب عملیات ترمیم نقطه حادثه دیده به اتمام برسد.

پیش‌تر شرکت گاز استان اعلام کرده بود، تا پایان مرحله تعمیر، گاز روستا‌های تلخاب شیرین، امامزاده جعفر، جهاد آباد، هسته کوه، سراب ننیز، خربل، آبشیرین، کمبل، باباکلان، پشه کان، بی بی جان آباد، هشت پیمان، سربیشه و بیدزرد قطع است.

ساعت ۷ و نیم صبح امروز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، بر اثر برخورد بولدوزر با خط لوله گاز سراسری در بولوار اندیشه شهر دوگنبدان انفجار و آتش سوزی مهیبی رخ داد.