پیش‌نیاز هوش مصنوعی؛ زیرساخت، داده و امنیت؛ نگاهی به چشم‌انداز دیجیتال مازندران

پیش‌نیاز هوش مصنوعی؛ زیرساخت، داده و امنیت؛ نگاهی به چشم‌انداز دیجیتال مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،اسماعیل اعزی، مدیرکل ارتباطات استان در دوره آموزشی تخصصی آشنایی با هوش مصنوعی و کاربرد‌های آن در سازمان‌ها با تأکید بر ضرورت حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اظهار کرد: تحقق اثربخش هوش مصنوعی و استفاده کاربردی از ظرفیت‌های آن در بخش‌های مختلف، مستلزم فراهم‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی قدرتمند، دسترسی به داده‌های دقیق و یکپارچه و توجه ویژه به امنیت اطلاعات و صیانت از حریم خصوصی است.

وی با اشاره به نقش راهبردی زیرساخت‌های ارتباطی در توسعه فناوری‌های نوین افزود: هوش مصنوعی زمانی می‌تواند به ابزاری مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهره‌وری و بهبود فرآیند‌های تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود که بستر‌های ارتباطی پایدار و پرسرعت، نظام منسجم تبادل داده و سازوکار‌های مطمئن حفاظت از اطلاعات به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.

اعزی با بیان اینکه هوشمندسازی صرفاً به استفاده از ابزار‌ها و سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: ایجاد تحول دیجیتال در دستگاه‌های اجرایی نیازمند نگاه جامع، برنامه‌ریزی منسجم، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و حرکت به سمت مدیریت هوشمند داده‌هاست.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در پایان خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات هوشمند، تسهیل امور مردم و ارتقای کارآمدی نظام اداری در استان باشد.