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مدیرکل ارتباطات مازندران در تبیین مسیر رسیدن به فناوریهای پیشرفته، بر ضرورت توسعه زیرساختهای زیربنایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،اسماعیل اعزی، مدیرکل ارتباطات استان در دوره آموزشی تخصصی آشنایی با هوش مصنوعی و کاربردهای آن در سازمانها با تأکید بر ضرورت حرکت دستگاههای اجرایی به سمت هوشمندسازی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، اظهار کرد: تحقق اثربخش هوش مصنوعی و استفاده کاربردی از ظرفیتهای آن در بخشهای مختلف، مستلزم فراهمسازی زیرساختهای ارتباطی قدرتمند، دسترسی به دادههای دقیق و یکپارچه و توجه ویژه به امنیت اطلاعات و صیانت از حریم خصوصی است.
وی با اشاره به نقش راهبردی زیرساختهای ارتباطی در توسعه فناوریهای نوین افزود: هوش مصنوعی زمانی میتواند به ابزاری مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهرهوری و بهبود فرآیندهای تصمیمگیری در دستگاههای اجرایی تبدیل شود که بسترهای ارتباطی پایدار و پرسرعت، نظام منسجم تبادل داده و سازوکارهای مطمئن حفاظت از اطلاعات بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.
اعزی با بیان اینکه هوشمندسازی صرفاً به استفاده از ابزارها و سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی محدود نمیشود، تصریح کرد: ایجاد تحول دیجیتال در دستگاههای اجرایی نیازمند نگاه جامع، برنامهریزی منسجم، آمادهسازی زیرساختها و حرکت به سمت مدیریت هوشمند دادههاست.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در پایان خاطرنشان کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند زمینهساز توسعه خدمات هوشمند، تسهیل امور مردم و ارتقای کارآمدی نظام اداری در استان باشد.