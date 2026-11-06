مسابقه نقاشی ویژه روز دانش‌آموز با مشارکت آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج و واحد فرهنگی مسجد جامع رجایی‌شهر، با هدف ترویج فعالیت‌های فرهنگی و تقویت ارتباط مسجد و مدرسه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان، دانش‌آموزان در مسجد جامع رجایی‌شهر کرج گرد هم آمدند تا در قالب یک مسابقه هنری، برداشت‌های خود را از روز دانش‌آموز و مفاهیم مرتبط با این مناسبت به تصویر بکشند.

این برنامه با همکاری آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج و واحد فرهنگی مسجد جامع رجایی‌شهر برگزار شد و فرصتی برای بروز خلاقیت و استعدادهای هنری دانش‌آموزان در فضایی فرهنگی فراهم کرد.

برگزاری این مسابقه در محیط مسجد، با هدف گسترش مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی محله و تقویت ارتباط میان نهادهای تربیتی انجام شد.

هم‌افزایی مسجد، مدرسه و خانواده به‌عنوان سه کانون اثرگذار در تربیت نسل نوجوان، از محورهای مورد توجه در این برنامه بود؛ رویکردی که می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.