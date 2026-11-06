تیم تپانچه میکس کشورمان در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان - دوحه، در پایان دور مقدماتی، در رده دوم ایستاد و راهی فینال شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در چهارمین روز مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در دوحه قطر، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر میکس در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی، تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گل‌خندان با ۵۸۳ امتیاز در رده دوم ایستاد و راهی فینال شد. دو تیم از چین و تیم ویتنام نیز راهی فینال شدند.

فینال این مسابقات از ساعت ۱۹ به وقت تهران آغاز می‌شود.