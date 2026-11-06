به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه نقش‌جهان آغاز شد که در پایان گاندو‌ها سه برصفر ملوان بندرانزلی را ۴ بر صفر راهی خانه کردند.

احسان حاج صفی در دقیقه ۷، آرش رضامندی در دقیقه ۴۳، کسری طاهرزاده در دقیقه ۵۵ و مهدی لیموچی در دقیقه ۶۱ برای تیم سپاهان گلزنی کردند.

تیم فوتبال سپاهان در جایگاه نخست جدول لیگ برتر و ملکان در جایگاه سیزدهم است.