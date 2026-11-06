امام جمعه کیش، برپایی میز خدمت در مصلی را فرصتی برای تقویت ارتباط مردم و مسئولان و رسیدگی به مطالبه‌های ساکنان و گردشگران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در جریان برپایی میز خدمت در مصلی کیش، با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم گفت: مصلی و نماز جمعه علاوه بر اقامه نماز، بستری برای خدمت به مردم نیز به شمار می‌رود؛ چرا که خدمت به خلق خدا، عبادت است.

او با اشاره به برنامه‌های هفته کیش، افزود: سازمان منطقه آزاد کیش با برگزاری میز خدمت در مصلی نماز جمعه، زمینه ارتباط مستقیم مردم با مسئولان را فراهم کرده است.

امام جمعه کیش ابراز امیدواری کرد: با همت مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، بخشی از مشکلات و مطالبه های مردم، گردشگران و فعالان اقتصادی کیش در میز خدمت پیگیری و برطرف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، گفت: به برکت برپایی میز خدمت در مصلی نماز جمعه کیش، زمینه ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم فراهم شود.