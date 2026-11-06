چگینی رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی، با حضور در منزل شهید والامقام علی آزم، از شهدای بسیجی و ورزشکار رشته رزمی، با خانواده معظم این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این دیدار رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام علی آزم، از ایثار، فداکاری و روحیه پهلوانی شهدای ورزشکار تجلیل کرد.

شهید علیرضا آزم متولد ۱۴ تیرماه ۱۳۸۰ اهل بخش لوداب شهرستان بویراحمد، در حملات رژیم آمریکایی، صهیونی در تهران به شهادت رسید.