به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک نیمه‌سنگین در خروجی محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد و گفت: در محدوده خروجی مرزن‌آباد نیز حدود ۵ کیلومتر ترافیک ایستایی وجود دارد.

سرهنگ هادی عبادی افزود: برای مدیریت ترافیک، از ساعت ۱۴ مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ البرز و محور کندوان مسدود می‌شود و حدود ساعت ۱۸ نیز مسیر خروجی مرزن‌آباد به سمت جنوب یک‌طرفه خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای محدودیت‌های مقطعی در محور هراز گفت: این محور نیز متناسب با شرایط ترافیکی، به‌صورت مقطعی یک‌طرفه می‌شود.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به بارندگی‌های رگباری و لغزندگی سطح جاده‌ها از رانندگان خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، با سرعت مطمئنه برانند و با توجه کافی به جلو و رعایت فاصله طولی، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.