فعالیت سامانه بارشی اخیر آسمان لرستان را فرا گرفته و موجب طراوت طبیعت و خوشحالی مردم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، موج جدید بارش باران در اغلب نقاط استان لرستان و برف در ارتفاعات استان موجب لطافت هوا و خوشحالی مردم شده است.

باران پاییزی، عطر خاک نم‌خورده و هوای دل‌انگیز، جلوه‌ای تماشایی از زیبایی‌های طبیعت را به تصویر کشیده است؛ جایی که درختان رنگارنگ، هوای لطیف و طراوت باران، فرصتی برای دور شدن از هیاهوی زندگی و پناه بردن به آغوش طبیعت فراهم کرده‌اند.

در این روز‌های دل‌انگیز، مردمانی که دل به طبیعت سپرده‌اند، با قدم زدن در مسیر‌های باران‌خورده و تماشای چشم‌انداز‌های پاییزی، لحظاتی سرشار از آرامش و نشاط را تجربه می‌کنند.

مدیرکل هواشناسی لرستان هم با صدور هشدار سطح نارنجی برای اغلب مناطق لرستان و هشدار قرمز برای مناطق جنوب شرق و جنوب استان گفت: فعالیت این سامانه بارشی از بامداد شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در استان تشدید می‌شود و تا اواسط وقت یکشنبه ۱۷ آبان ادامه دارد.