۸ نفر بر اثر تصادف زنجیره‌ای ۸ خودرو در محور نیشابور به مشهد، مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت:بعدازظهر امروز ۱۵ آبان‌ماه، حادثه برخورد زنجیره‌ای حدود ۸ دستگاه خودرو در کیلومتر ۳۰ محور نیشابور به مشهد، پیش از سه‌راه باغچه، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

سیدعلی منیری گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، ۲ تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات شهید جعفری ملک‌آباد به محل اعزام و پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد، این حادثه در مجموع ۸ مصدوم دارد که بعد از انجام اقدامات اولیه با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.