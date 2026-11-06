پخش زنده
امروز: -
سامانه بارشی سراسر استان اصفهان را فرا میگیرد؛ کاهش دما تا اواسط هفته ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان از فعالیت گسترده سامانه بارشی در سراسر استان از روز شنبه و کاهش دما تا اواسط هفته آینده خبر داد.
کامران طهماسبی گفت: با تقویت سامانه ناپایدار جوی، از امروز جمعه تا دوشنبه ۱۸ آبان، مناطق مختلف استان به تناوب شاهد بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید خواهند بود.
وی افزود: اوج فعالیت این سامانه روزهای شنبه ۱۶ آبان و یکشنبه خواهد بود و در مناطق غربی و جنوبی استان احتمال بارش برف، در مناطق مستعد بارش تگرگ و در برخی مناطق وقوع توفان موقت پیشبینی میشود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به کاهش یک تا دو درجهای دما در ۲۴ ساعت آینده گفت: روند کاهشی دما تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.
کارشناس مسئول پیشبینی هواشناسی اصفهان گفت: میمه با سه درجه و خور و بیابانک با ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر، به ترتیب خنکترین و گرمترین مناطق استان بودند.
به گفته طهماسبی، دمای شهر اصفهان امروز در گرمترین ساعات به ۱۸ درجه و در خنکترین ساعات به هشت درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
بارش برف در پی فعالیت سامانه بارشی شامگاه پنجشنبه، ارتفاعات بویینمیاندشت و دالانکوه فریدن را نیز سفیدپوش کرده است.