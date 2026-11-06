به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از فعالیت گسترده سامانه بارشی در سراسر استان از روز شنبه و کاهش دما تا اواسط هفته آینده خبر داد.

کامران طهماسبی گفت: با تقویت سامانه ناپایدار جوی، از امروز جمعه تا دوشنبه ۱۸ آبان، مناطق مختلف استان به تناوب شاهد بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید خواهند بود.

وی افزود: اوج فعالیت این سامانه روز‌های شنبه ۱۶ آبان و یکشنبه خواهد بود و در مناطق غربی و جنوبی استان احتمال بارش برف، در مناطق مستعد بارش تگرگ و در برخی مناطق وقوع توفان موقت پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به کاهش یک تا دو درجه‌ای دما در ۲۴ ساعت آینده گفت: روند کاهشی دما تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هواشناسی اصفهان گفت: میمه با سه درجه و خور و بیابانک با ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر، به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق استان بودند.

به گفته طهماسبی، دمای شهر اصفهان امروز در گرم‌ترین ساعات به ۱۸ درجه و در خنک‌ترین ساعات به هشت درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

بارش برف در پی فعالیت سامانه بارشی شامگاه پنجشنبه، ارتفاعات بویین‌میاندشت و دالانکوه فریدن را نیز سفیدپوش کرده است.