به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه‌های نمازجمعه در مصلی اردبیل با بیان اینکه شکست ترامپ کاملا قابل پیش بینی بود، افزود: ترامپ، مغرورترین، متکبرترین، متوهم‌ترین و خودشیفته‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکاست و اشتباه او این بود که ایران و ایرانی‌ها را دست کم گرفت.

آیت الله عاملی با اشاره به فشار‌های داخلی و بین المللی علیه ترامپ گفت: جمهوری خواهان، کشور‌های اروپایی، کشور‌های حاشیه خلیج فارس، لابی صهیونیستی و ملت آمریکا، او را به دلیل جنگ با ایران سرزنش می‌کنند.

وی با بیان اینکه جنگ علیه ایران، افکارِ عمومی آمریکا را تغییرداده و اسرائیل آخرین قلعه خود در آمریکا را از دست داده تأکید کرد: وظیفه اصلی دولتمردان و مردان دیپلماسی، شکستن محاصره دریایی است و راهِ آن، بالا بردن هزینه برای دشمن است.

خطیب نماز جمعه اردبیل افزود: محاصره فقط با بالابردن هزینه برای آمریکا و اروپا شکسته نمی‌شود و در این راه باید با قاطعیت تمام ایستاد و ذره‌ای کوتاه نیامد.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین با اشاره به جنگ روانیِ دشمن و انتشار شایعات درباره حمله هسته‌ای گفت: این تبلیغات برای شکستن اراده ملت و خارج کردن مردم از صحنه است، اما ملتِ ایران تا کنون تحت تأثیر هیچ تهدیدی قرار نگرفته است.