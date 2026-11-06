شمار شهدای حمله جنگنده‌های سعودی به بازار میوه و تره بار در جنوب غرب استان تعزِ یمن به ۲۵ نفر رسید. در این حمله، ۴۰ نفر هم زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما عربستان سعودی طرح آبرسانی در منطقه‌ای در شهرستان الشمایتین (Shamayatayn) تعز و شهرستان حیس (Hays) در استان حدیده را هم هدف حمله هوایی قرار دادند. پدافند هوایی نیرو‌های مسلح یمن با جنگنده‌های متجاوز سعودی در آسمان صنعا پایتخت، مقابله کرد.

از سوی دیگر، منابع خبری گزارش دادند استان نجران در جنوب عربستان سعودی، هدف حمله جدید یمنی‌ها قرار گرفت. ستاد رسانه‌ای جنگ یمن هم تصاویری از عملیات نیرو‌های یمنی برای بیرون راندن نیرو‌های سعودی از چندین موضع در رشته‌کوه‌های راهبردی کَهبوب (Kahbūb)، در شرق باب‌المندب منتشر کرد.