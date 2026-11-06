یک استاد انیمیشن با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی صنعت انیمیشن، بهره‌ گیری از فناوری‌ های نوین و هوش مصنوعی را از ضرورت‌ های فعالیت هنرمندان در دنیای امروز دانست و بر اهمیت پیوند آموزش تخصصی با نیازهای بازار کار تأکید کرد.

، محمدرضا کاتبی در مراسم گرامیداشت روز جهانی انیمیشن که به همت مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد، با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه اظهار داشت: هدف از این مراسم، نمایش و اکران آثار شاخص در زمینه کارگردانی و انیماتوری است تا جوانان و علاقه‌مندان بتوانند با تکنیک‌ها و تجربه‌های حرفه‌ای این حوزه بیشتر آشنا شوند.

وی با اشاره به دو رویکرد متفاوت در عرصه هنر، افزود: بخشی از فعالیت‌های هنری بر اساس نگاه شخصی و فضای ذهنی هنرمند شکل می‌گیرد و در بخش دیگر، هنر در خدمت مردم و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه قرار می‌گیرد که هر دو مسیر می‌توانند شیوه‌های متفاوتی برای ارتباط با مخاطب داشته باشند.

این فعال حوزه انیمیشن با تأکید بر قدرت اثرگذاری این هنر بر گروه‌های مختلف سنی، تصریح کرد: انیمیشن ظرفیت بالایی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و پرداختن به موضوعات مهم جامعه دارد و می‌توان از این ابزار برای تأثیرگذاری بر مخاطبان، از کودکان تا بزرگسالان، بهره گرفت.

کاتبی هممچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی صنعت انیمیشن خاطرنشان کرد: این حوزه علاوه بر نقش‌آفرینی در عرصه فرهنگ و هنر، می‌تواند به‌عنوان یک صنعت درآمدزا زمینه ایجاد فرصت‌های اقتصادی را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش تخصصی در این عرصه بیان کرد: آموزش باید به‌گونه‌ای باشد که هنرجویان و دانش‌پژوهان پس از فراگیری مهارت‌های لازم، آمادگی ورود به بازار کار را داشته باشند و بتوانند آموخته‌های خود را در فعالیت‌های حرفه‌ای به کار بگیرند.

این استاد حوزه انیمیشن در ادامه با اشاره به تحولات فناوری و گسترش ابزارهای هوشمند در عرصه هنر اظهار داشت: هنرمندان در دنیای امروز نباید تنها به یادگیری نرم‌افزارها اکتفا کنند، بلکه لازم است با سیستم‌های نوین از جمله هوش مصنوعی نیز آشنا شوند و از ظرفیت این فناوری‌ها برای ارتقای کیفیت و بهبود خروجی آثار خود استفاده کنند.

کاتبی در پایان، همگامی با تحولات روز فناوری را از ضرورت‌های فعالیت در عرصه هنر و انیمیشن دانست و بر بهره‌گیری از ابزارهای نوین در مسیر توسعه و ارتقای این صنعت تأکید کرد.