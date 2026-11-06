مسئولان و مدیران سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی کیش، امروز در آستانه فرا رسیدن ۲۰ آبان، روز کیش، پاسخگوی ساکنان و گردشگران کیش در میز خدمت بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرپرست اداره ارتباطات مردمی و امور ایثارگران کیش، در جریان برپایی میز خدمت در مصلی کیش، گفت: با حضور مدیران و مسئولان سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی با هدف تقویت ارتباط مستقیم مردم با مسئولان و تسهیل در پیگیری مسائل و مشکلات شهروندان میز خدمت برگزار شد.

عقیل نقشبندی، افزود: مسئولان امور مالیاتی، پست، بازرگانی، صنعت و دیگر حوزه‌های اجرایی در این میز خدمت حضور داشتند و ساکنان کیش درخواست‌ها، مسائل و مطالبه های خود را بدون واسطه با مدیران در میان می گذارند.

او با اشاره به اهمیت ارتباط چهره‌به‌چهره مردم و مسئولان، افزود: برپایی میز خدمت فرصتی برای شنیدن بی‌واسطه مطالبه های مردم، بررسی مشکلات و فراهم کردن زمینه پیگیری درخواست‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول است.

میز خدمت در چارچوب برنامه‌های هفته کیش و با هدف تقویت رویکرد پاسخگویی و ارتقای تعامل مردم و مسئولان در مصلی کیش برگزار شد.