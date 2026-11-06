به مناسبت هفته مازندران، نخستین جشنواره کلبیج کشتا با هدف احیای میراث خوراک و سنت‌های اصیل در رامسر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، به مناسبت هفته مازندران، شهر رامسر با برگزاری نخستین جشنواره «کلبیج کشتا» و بازخوانی آیین‌های کهن بومی، میزبان طیف گسترده‌ای از فرهنگیان و گردشگران شد. این رویداد که با هدف احیای میراث خوراک و سنت‌های اصیل برگزار گردید، بستری برای معرفی ظرفیت‌های پنهان رامسر و تقویت اقتصاد گردشگری منطقه فراهم آورد.

در باغ ۳۳ هکتاری رامسر، غرفه‌های متنوعی از نان‌ها و شیرینی‌های سنتی، به‌ویژه کلبیج کشتا یکی از میراث‌های خوراک منطقه، مورد توجه قرار گرفتند.

مصطفی گلجاری‌مقدم، شهردار رامسر، با تأکید بر اهمیت این رویداد اظهار داشت: کلبیج کشتا تنها یک محصول نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی ماست. هدف ما این است که با معرفی شایسته این نان محلی، زمینه ثبت آن به عنوان یک میراث بومی را فراهم کنیم تا به نمادی ماندگار در گردشگری رامسر تبدیل شود.

فرماندار رامسر، ضمن تاکید بر تغییر پارادایم گردشگری گفت: رامسر برای تبدیل شدن به یک قطب گردشگری پایدار، نیازمند عبور از مدل‌های سنتی و حرکت به سمت رویدادسازی است. برگزاری مستمر جشنواره‌هایی نظیر جشنواره دووآب، شیردوشان، گل‌گاوزبان و آیین‌های بومی، می‌تواند یک تقویم منظم گردشگری ایجاد کرده و جذب گردشگران را در تمام فصول سال تضمین کند.

مسلم قبادیان، همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی مازندران در شاهنامه و تاریخ ایران، یادآور شد که روز مازندران فرصتی برای پاسداشت سرمایه‌های انسانی، فرهنگی و تاریخی این سرزمین است.

شهردار رامسر در تحلیل الگوی جدید سفر، خاطرنشان کرد: گردشگری مدرن تنها به دیدن مناظر یا اقامت در هتل‌ها محدود نمی‌شود؛ گردشگران امروزی به دنبال تجربه کردن فرهنگ، آداب‌ورسوم و سبک زندگی بومی هستند. مدیریت شهری تلاش می‌کند با حمایت از تولیدکنندگان محلی و ایجاد جریان‌های مستمر فرهنگی، رامسر را به مقصدی برای "تجربه فرهنگ" تبدیل کند.

این نشست و جشنواره، نشان‌دهنده حرکت هم‌سو میان مدیریت شهری و اجرایی برای تبدیلداشت‌های بومی به فرصت‌های اقتصادی است. با تکیه بر رویدادهایی، چون جشنواره کلبیج کشتا، رامسر می‌تواند ضمن حفظ اصالت خود، جایگاه خود را در نقشه گردشگری بین‌المللی تثبیت نماید.