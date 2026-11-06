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مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر تأمین برق مورد نیاز صنایع کشور گفت: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای تأمین برق در صنایع مختلف وجود ندارد و برنامهریزی شده برق مورد نیاز صنایع، متناسب با ظرفیت کشور تأمین شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد الهداد، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به پیشبینی تقاضای مصرف برق بین ۶۵ تا ۶۶ هزار مگاوات، گفت: در شرایطی که مصرف برق کشور حدود ۴۸ هزار مگاوات است، محدودیتی برای تأمین برق کشور بهویژه در بخش صنعت اعمال نمیشود.
مدیرعامل توانیر ادامه داد: برای صنایع انرژیبر، صنایع کوچک و بزرگ، مجوزهایی در نظر گرفته شده است تا در صورت مصرف بیش از میزان برق خریداریشده، در شرایط مشخص مشمول جریمه نشوند و بتوانند به فعالیت و تولید خود ادامه دهند.
الهداد با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در بخش خانگی و تجاری گفت: همراهی مشترکان این بخشها میتواند به تأمین برق پایدار صنایع و تداوم تولید در کشور کمک کند.
او درباره وضعیت سوخت نیروگاهها نیز اظهار کرد: جزئیات تأمین سوخت و آمادگی وزارت نفت باید از سوی مسئولان این وزارتخانه اعلام شود، اما تا زمانی که سوخت مورد نیاز نیروگاهها تأمین شود، توان تولید برق وجود دارد و امیدواریم با برنامهریزی انجامشده، تأمین برق در روزهای آینده نیز بدون مشکل ادامه یابد.