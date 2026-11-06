به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ حسین سپهوند گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در بازرسی از یک انبار احتکار لوازم خانگی و ساختمانی، هزار قلم انواع لوازم خانگی بدون اسناد مثبته گمرکی را کشف کردند.

وی افزود: کارشناسان ارزش اقلام مکشوفه را بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

سرهنگ سپهوند با هشدار به مخلان اقتصادی و محتکران تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و همکاری دستگاه‌های مسئول، با هر گونه فعالیت غیرقانونی که موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق مردم شود، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد افراد سودجو با احتکار کالا و فعالیت‌های غیر مجاز، آرامش بازار و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند.