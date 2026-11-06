به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما در این کارزار که دو روز دیگر در اطراف میدان «ریتنهاوس» برگزار می‌شود، شش رستوران و کافه متعلق به خانواده‌های صهیونیست یا مرتبط با رژیم صهیونیستی هدف تحریم قرار می‌گیرند.

گروه‌های حامی فلسطین اعلام کرده‌اند: این کسبوکار‌ها از نظر مالی و ایدئولوژیک از اشغال مستمر سرزمین‌های فلسطینی و نسلکشی فلسطینیان حمایت میکنند. هدف از این کارزار، اعلام همبستگی با فلسطینیان در چارچوب جنگ غزه و حملات علیه کرانه باختری اعلام شده است.