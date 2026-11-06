با تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق غربی و زاگرس مرکزی، بارش شدید، خطر سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و اختلال در تردد جاده‌ای در بخش‌هایی از کردستان، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اداره‌های کل هواشناسی این استان‌ها با پیش‌بینی رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و در برخی مناطق تگرگ و برف، نسبت به پیامد‌های فعالیت این سامانه هشدار سطح قرمز صادرکردند.

در خوزستان، هشدار قرمز برای مناطق شمالی و شمال‌شرقی استان صادر شده و در مناطقی از ایذه، باغملک، صیدون، اندیکا، لالی، گتوند، دزپارت، مسجدسلیمان، شهیون و سردشت دزفول و حسینیه اندیمشک را دربرمی‌گیرد. همچنین مدارس این مناطق در روز شنبه ۱۶ آبان غیرحضوری اعلام شده‌اند. تاکنون خسارت خاصی گزارش نشد و بیشترین بارندگی ثبت‌شده با ۳۸.۵ میلی‌متر به ایستگاه للر در شهرستان اندیکا اختصاص دارد.

در کردستان نیز شهرستان‌های مریوان و سروآباد، مناطق جنوبی و غربی سنندج و کامیاران و بخش‌هایی از جنوب قروه و دهگلان در محدوده هشدار قرمز قرار دارند. آب‌گرفتگی، سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش دید و رانش زمین از مخاطرات احتمالی این سامانه است.

در لرستان، هشدار قرمز برای مناطق جنوب و جنوب‌شرق و هشدار نارنجی برای اغلب مناطق استان صادر شده است. فعالیت سامانه از بامداد شنبه تا اواسط روز یکشنبه ادامه دارد و احتمال آب‌گرفتگی، طغیان رودخانه‌ها، ریزش کوه و انسداد راه‌های ارتباطی وجود دارد.

در چهارمحال‌وبختیاری نیز مناطق غربی و جنوبی، به‌ویژه شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، لردگان و فلارد در معرض بارش شدید قرار دارند. بارش برف در گردنه عسل‌کشان کوهرنگ گزارش شده و رانندگان برای تردد در محور‌های برف‌گیر باید تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

هواشناسی کهگیلویه‌وبویراحمد نیز سطح هشدار استان را از نارنجی به قرمز ارتقا داده و از احتمال بارش شدید باران، برف در ارتفاعات، سیلاب و اختلال در تردد جاده‌ای خبر داده است.

از شهروندان در مناطق تحت تأثیر این سامانه خواسته شده از سفر‌های غیرضروری، حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنند و هشدار‌های دستگاه‌های امدادی و هواشناسی را جدی بگیرند.



