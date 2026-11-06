کارگاه «هوشیاری ایمن، مانور پیشگیری از حوادث و افزایش ایمنی» با حضور کانون یاران و اعضای نوجوان پسر در محوطه مجتمع شهید فرخی کانون پرورش فکری ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کارگاه «هوشیاری ایمن، مانور پیشگیری از حوادث و افزایش ایمنی» با حضور کانون یاران و اعضای نوجوان پسر با تدریس شافع، مربی امداد کودک و نوجوان جمعیت هلال‌احمر در محوطه مجتمع شهید فرخی کانون ارومیه برگزار شد.



این کارگاه با هدف ارتقای آگاهی و مهارت‌های عمومی در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری، در دو بخش آموزشی و عملی برگزار شد و شرکت کنندگان با اصول اولیه امدادرسانی، مراقبت از مصدومان و راهکار‌های پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی آشنا شدند.

در بخش نخست این برنامه، مباحثی همچون اصول کمک‌های اولیه، آشنایی با انواع پانسمان، شیوه صحیح حمل و جابه‌جایی مصدوم، شناخت و آشنایی با کاربرد برخی اقلام و دارو‌های امدادی و همچنین نحوه استفاده از پتوی اضطراری مطرح شد. شرکت‌کنندگان ضمن دریافت آموزش‌های لازم، به‌صورت عملی با برخی روش‌های اولیه امدادرسانی و مراقبت از مصدومان آشنا شدند.

بخش دیگری از کارگاه به آموزش ایمنی و اطفای حریق اختصاص داشت. در این بخش، انواع آتش‌سوزی، مواد قابل اشتعال و ویژگی‌های آنها، انواع کپسول‌های آتش‌نشانی و کاربرد هر یک در شرایط مختلف معرفی شد. همچنین مدرس کارگاه درباره اصول ایمنی در مواجهه با آتش‌سوزی و شیوه صحیح استفاده از تجهیزات اطفای حریق توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه، شرکت‌کنندگان در بخش عملی کارگاه، با نحوه استفاده از کپسول‌های آتش‌نشانی و روش‌های اولیه خاموش کردن آتش آشنا شدند و آموزش‌ها را در قالب تمرین‌های عملی دنبال کردند.

این کارگاه با رویکرد مهارت‌محور و با تأکید بر مشارکت فعال حاضران برگزار شد تا شرکت‌کنندگان در کنار آشنایی نظری با اصول امداد و ایمنی، تجربه‌ای عملی از مواجهه صحیح با موقعیت‌های اضطراری به دست آورند.

برگزاری چنین برنامه‌هایی، گامی در مسیر تقویت مهارت‌های زندگی، افزایش مسئولیت‌پذیری و آماده‌سازی نوجوانان برای مواجهه آگاهانه و ایمن با حوادث احتمالی است.