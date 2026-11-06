فعال سیاسی و استاد حوزه با تأکید بر نقش زنان در مبارزات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، حضور بانوان محجبه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را عاملی در به چالش کشیدن تصویر کلیشه‌ای از زن مسلمان دانست و بر ضرورت بازخوانی و روایت رسانه‌ای این نقش تاریخی برای نسل جدید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، خلخالی در برنامه زنده «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز، با موضوع نقش دختران و زنان در پاسداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، اظهار کرد: حضور زنان و دختران مسلمان در رویدادهایی همچون قیام ۱۷ شهریور و ۱۳ آبان ۱۳۵۷ نشان داد که زن مسلمان ایرانی، برخلاف تصویر منفعلانه‌ای که در برخی روایت‌ها ارائه می‌شد، در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه نقش‌آفرین است.

وی با اشاره به ضرورت بازشناسی جایگاه زنان در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: با وجود حضور گسترده بانوان در عرصه‌های مختلف، هنوز ظرفیت‌های تاریخی و اجتماعی آنان به اندازه کافی در رسانه‌ها معرفی و تبیین نشده است.

این فعال سیاسی، تبیین الگوی سوم زن را نیازمند توجه به نسل نوجوان دانست و گفت: پیش از معرفی الگوی زن ایرانی به مخاطبان جهانی، باید این الگو برای دختران جامعه به‌درستی تشریح شود تا نسل جدید با ابعاد مختلف نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آشنا شود.

خلخالی همچنین خانواده را نخستین بستر شکل‌گیری هویت و شخصیت فرزندان دانست و با تأکید بر جایگاه مادران در تربیت نسل آینده اظهار کرد: فرزندان بسیاری از رفتارها، شیوه مواجهه با دشواری‌ها و ارزش‌های اخلاقی را از محیط خانواده می‌آموزند و رفتار والدین، به‌ویژه مادران، در این مسیر تأثیرگذار است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت عاطفی از دختران در محیط خانواده خاطرنشان کرد: برخورداری از محبت و حمایت پدر و مادر باید در کنار پرورش استقلال‌طلبی و عزت‌نفس مورد توجه قرار گیرد.

این استاد حوزه در پایان، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و تولید برنامه‌های متناسب با زبان و نیاز نسل کودک و نوجوان را برای تبیین مفاهیمی همچون استقلال، هویت ملی و شناخت تاریخ معاصر ضروری دانست.