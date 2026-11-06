سازمان رادیو و تلویزیون و موسسات رسانه‌ای در سراسر ایرلند پس از دریافت تهدید به بمب گذاری، تخلیه شدند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به دنبال این هشدار، مجریان و کارکنان از ساختمان‌های رسانه ملی ایرلند تخلیه شدند و نیرو‌های پلیس در محل حضور پیدا کردند. سازمان رادیو و تلویزیون ایرلند اعلام کرد تهدید‌ها علیه این سازمان و موسسات رسانه‌ای آن را نگران کننده توصیف و اعلام کرد آنها را جدی می‌گیرد.

این هشدار پس از آن صادر شد که صبح امروز ایمیلی به رسانه ملی و همچنین به ده‌ها رسانه دیگر در سراسر ایرلند و انگلیس، ارسال شد. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.