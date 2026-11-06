قضاوت دو داور شیروانی در لیگ برتر فوتسال بانوان و لیگ دسته اول فوتبال کشور

قضاوت دو داور شیروانی در لیگ برتر فوتسال بانوان و لیگ دسته اول فوتبال کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن ظفرمند، گفت: زهرا فدایی، بانوی داور شیروانی، برای قضاوت دیدار تیم‌های ابومسلم خراسان رضوی و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور به عنوان سرداور دعوت شده است.

وی افزود: همچنین امید شاکری، کمک‌داور فوتبال شیروان، در هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور، به‌عنوان کمک‌داور دیدار تیم‌های هوادار تهران و کاراگستر شبستر حضور خواهد داشت.

رئیس هیئت فوتبال شیروان ضمن آرزوی موفقیت برای این دو داور، حضور. نمایندگان این شهرستان در رقابت‌های معتبر کشوری را نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی داوری فوتبال و فوتسال شیروان دانست.