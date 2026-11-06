گناباد، شهری با پیشینه‌ای ۷۰۰ ساله در تولید زعفران، امسال در حالی وارد فصل برداشت این محصول است که خشکی و کمبود منابع آبی، دغدغه اصلی کشاورزان این دیار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد، با اشاره به سطح زیر کشت سه هزار و ۴۰ هکتاری زعفران در این شهرستان، گفت: به دلیل کاهش نزولات آسمانی و افت دبی آب قنات‌ها، به‌ویژه در بخش کاخک، حدود یک هزار هکتار از این مزارع (معادل ۳۲ درصد) نیازمند آبیاری با تانکر هستند؛ اقدامی که هزینه‌های سنگینی را به زعفران‌کاران تحمیل کرده است.

اکبر نوریان با اشاره به آغاز برداشت زعفران از نیمه آبان ماه، خاطرنشان کرد : با وجود محدودیت‌های آبی، کیفیت زعفران گناباد همچنان فراتر از استاندارد‌های جهانی است و از عطر و رنگ مطلوبی برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد با تأکید بر اهمیت توسعه سامانه‌های آبیاری نوین، رعایت اصول فنی کاشت و ایجاد صنایع تبدیلی، از کشاورزان خواست تا با بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسی، بهره‌وری مزارع خود را ارتقا بخشند تا جایگاه گناباد در قله تولید این طلای سرخ تثبیت شود.