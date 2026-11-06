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با مشارکت خیران و در قالب پویش «همه حاضر»، ۳ هزار بسته نوشتافزار میان دانشآموزان کمبرخوردار استان ایلام توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرپرست ادارهکل بهزیستی استان با اشاره به همراهی خیران و نیکوکاران در اجرای پویش «همه حاضر» گفت: این اقدام با هدف حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان کمبرخوردار و کاهش دغدغههای آموزشی خانوادههای نیازمند انجام شده است.
علی محمودی با قدردانی از مشارکت نیکوکاران تأکید کرد: تداوم این همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی میتواند پشتوانهای ارزشمند برای آینده تحصیلی کودکان و نوجوانان باشد.
بیش از ۵۱ هزار نفر در استان ایلام از خدمات حمایتی بهزیستی برخوردار هستند.