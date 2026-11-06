به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان با اشاره به همراهی خیران و نیکوکاران در اجرای پویش «همه حاضر» گفت: این اقدام با هدف حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان کم‌برخوردار و کاهش دغدغه‌های آموزشی خانواده‌های نیازمند انجام شده است.

علی محمودی با قدردانی از مشارکت نیکوکاران تأکید کرد: تداوم این همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای آینده تحصیلی کودکان و نوجوانان باشد.

بیش از ۵۱ هزار نفر در استان ایلام از خدمات حمایتی بهزیستی برخوردار هستند.