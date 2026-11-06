به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضا گفت: با هدف گرامی داشت یاد و خاطر شهدای جنگ رمضان به ویژه شهدای معصوم دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشکاران شهرستان لامرد مسابقات مینی فوتبال ویژه رده سنی نونهالان برگزار شد.

علی عبودی افزود: در پایان این مسابقات تیم امید بیضا مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد و تیم صبا نائب قهرمان شد.

او افزود: این مسابقات با شرکت ۱۱ تیم در دو گروه پنج و شش تیمی بصورت دوره‌ای برگزارشد و نونهالان بیش از دو ماه سرگرم برگزاری این مسابقات بودند.

رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضا در پایان گفت: با هدف تشویق، ترغیب و شناسایی استعداد‌های این بازیکنان علاوه بر اهدای کاپ، مدال و هدایایی به تیم‌ها و نفرات برتر تیم قهرمان به عنوان نماینده شهرستان برای شرکت در مسابقات قهرمانی استان نیز معرفی می‌شود.