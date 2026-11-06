به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نخستین نشست تخصصی کارگاه شعر میدان و ادبیات مقاومت با حضور جمعی از شاعران استان مرکزی در اراک برگزار شد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان مرکزی، گفت: این نشست با حضور استاد حسین خزایی، شاعر آیینی کشور از استان کرمانشاه، و با هدف تقویت جریان شعر میدان و ترویج ادبیات مقاومت برگزار شد.

علی امیری افزود: در این کارگاه، شاعران جوان اراکی ضمن بهره‌مندی از تجربه‌های این شاعر آیینی، آثار و سروده‌های خود را در حوزه شعر میدان و مقاومت ارائه کردند که با استقبال خوبی همراه شد.