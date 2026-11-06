استاندار خراسان جنوبی گفت: حضور خراسان جنوبی در این رویداد بین‌المللی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان، توسعه تعاملات تجاری و ایجاد زمینه همکاری با سرمایه‌گذاران چینی فراهم کرده است.

حضور خراسان جنوبی در نمایشگاه چین، مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری را هموار می‌کند

حضور خراسان جنوبی در نمایشگاه چین، مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری را هموار می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ استاندار در حاشیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین با اشاره به حضور بیش از ۱۶۰ کشور در این نمایشگاه گفت: خراسان جنوبی از استان‌های پیشگام کشور در حضور در این رویداد است.

سید محمدرضا هاشمی افزود: محصولات شاخص استان از جمله عناب، زرشک، زعفران و مغزدانه‌ها در غرفه اختصاصی به نمایش درآمده که با استقبال خوب بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی مواجه شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های اقتصادی هیئت استان گفت: پیش از آغاز نمایشگاه در اجلاسیه‌ای با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از سرمایه‌گذاران و ایرانیان مقیم، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در بخش‌های معدن، کشاورزی و گردشگری معرفی شد.

هاشمی همچنین از دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین خبر داد افزود: در این دیدار توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خراسان جنوبی تشریح شد و سفیر کشورمان نیز در گفت‌و‌گو و یادداشتی، نگاه مثبت خود را نسبت به ظرفیت‌های استان ابراز کرد.

وی با تأکید بر اهمیت گسترش بازار‌های صادراتی استان گفت: در کنار بازار افغانستان که طی سفر‌های متعدد مورد پیگیری قرار گرفته، بازار چین نیز ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات محصولات خراسان جنوبی به شمار می‌رود و حضور در این نمایشگاه می‌تواند زمینه ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی این کشور را فراهم کند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: در جریان این برنامه‌ها علاوه بر پیگیری و تقویت همکاری با سرمایه‌گذارانی که پیش از این در استان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، برخی سرمایه‌گذاران جدید نیز برای حضور و فعالیت اقتصادی در خراسان جنوبی اعلام علاقه‌مندی نموده‌اند که امیدواریم این تعاملات به نتایج عملی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر شود.

هاشمی با اشاره به اینکه این سفر ماهیتی کاملاً کاری و اقتصادی داشته، از برگزاری نشست‌ها و دیدار‌های مختلف در راستای معرفی ظرفیت‌های استان و پیگیری فرصت‌های همکاری خبر داد و از تلاش‌های اتاق بازرگانی خراسان جنوبی برای هماهنگی و پیشبرد برنامه‌های هیئت استان قدردانی کرد.