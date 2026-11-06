به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مردم شهیدپرور شهرستان مهریز امروز با حضور پرشور خود، از پیکر مطهر یک شهید گمنام استقبال کردند. در این مراسم که با حضور قشرهای مختلف مردم و جمعی از مسئولان در مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهریز برگزار شد، حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس را گرامی داشتند.

مردم مهریز با حضور در این مراسم، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت نشان دادند و با استقبال از پیکر مطهر این شهید گمنام، به مقام والای او ادای احترام کردند.