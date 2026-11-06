به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نصیری رکورددارجوانان جهان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم رقابت های جهانی ۲۰۲۶ با رکورد مجموع ۴۱۸ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

نصیری در یک ضرب با مهار وزنه ۱۸۵ کیلوگرمی ششم شد اما در دوضرب وزنه ۲۳۳ کیلوگرم را بالای سر برد و دوم شد و نقره دوضرب را هم تصاحب کرد.

*یکضرب

حرکت اول: ۱۸۰ کیلوگرم

حرکت دوم: ۱۸۱ کیلوگرم

حرکت سوم: ۱۸۵ کیلوگرم

رده: ۶

*دوضرب

حرکت اول: ۲۲۶ کیلوگرم را مهار کرد

حرکت دوم: ۲۳۳ کیلوگرم را بالای سر برد

حرکت سوم: ۲۳۵ کیلوگرم را نتوانست مهار کند

رده: دوم و مدال نقره

مجموع ۴۱۸ کیلوگرم

رده دوم و مدال نقره

پیش از این علی عالی پور در دسته ۹۵ کیلوگرم سه مدال برنز را برای تیم ملی وزنه برداری ایران کسب کرده بود.