امام جمعه بخش چندار البرز با تأکید بر ضرورت حرکت ایران به سوی اقتدار بیشتر، تقویت توان دفاعی، انسجام ملی، حمایت مردمی از نیروهای مسلح و وحدت جبهه مقاومت را از مؤلفه‌های بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمنان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر افتخاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش چندار، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان، تنها راه مقابله با تهدیدات دشمن را حرکت مستمر به سوی ایرانی قوی‌تر و تقویت قدرت بازدارندگی دانست و گفت: هرچه توان و اقتدار جمهوری اسلامی افزایش یابد، امکان تعرض و تهدید علیه کشور کاهش خواهد یافت.

وی با تشریح مؤلفه‌های بازدارندگی، اظهار داشت: دشمن باید بداند هرگونه تعرض به جمهوری اسلامی ایران، منافع او را با مخاطره مواجه می‌کند و با پاسخی سریع و اثرگذار روبه‌رو خواهد شد.

امام جمعه بخش چندار، تقویت بنیه نظامی و دفاعی، طراحی و بومی‌سازی راهبردهای دفاعی، توجه به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به‌ویژه نیروهای مسلح و حمایت عمومی از مدافعان کشور را از الزامات تقویت قدرت بازدارندگی عنوان کرد.

افتخاری همچنین انسجام و وحدت ملی را پشتوانه قدرت دفاعی کشور دانست و افزود: حمایت مردم از نیروهای مسلح و حضور آنان در صحنه‌های اجتماعی، نقش مهمی در نمایش همبستگی ملی و تقویت اقتدار کشور دارد.

وی با اشاره به ضرورت گسترش ابعاد بازدارندگی فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران، هماهنگی و همبستگی در جبهه مقاومت را نیز از دیگر مؤلفه‌های مورد تأکید در مقابله با تهدیدات دشمنان برشمرد.

افتخاری در پایان با اشاره به روز هوافضا و سالروز شهادت سردار حسن طهرانی‌مقدم، از وی و شهید حاج قاسم سلیمانی به‌عنوان نمونه‌هایی از شخصیت‌های اثرگذار یاد کرد و گفت: خودباوری، ابتکار، تلاش و مجاهدت چنین چهره‌هایی باید در مسیر پیشرفت و ساخت ایرانی قوی‌تر مورد توجه قرار گیرد.