به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با صدور حکمی از سوی احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، عبدالرحیم خداجو سکان هدایت اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده گرفت.

وی پیش از این مسئولیت اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم و مدیریت‌های ورزشی در استان فارس را عهده‌دار بوده است.

در این حکم بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود استانی، تعامل سازنده با مدیران، کارکنان، ورزشکاران، پیشکسوتان، اهالی فرهنگ و جوانان تأکید شده است.

پیش از این مجید پارسایی عهده دار این مسئولیت در اداره ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد بود.