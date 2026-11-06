امامان جمعه و خطبای شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف هرمزگان، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با بیان مسائل روز جامعه به مهمترین مسائل شهرستان‌های خود اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرگز خلیج فارس؛ شیخ طیب پرون خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس خواستار چاره اندیشی برای حل مشکلات سهمیه بنزین در استان شد.

خطبه‌های نماز جمعه میناب

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه میناب گفت: خلیج فارس و تنگه هرمز صحنه بطلان افسانه شکست ناپذیری آمریکا شده است.

خطبه‌های نماز جمعه قشم

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی، امام جمعه شهرستان قشم با اشاره به فرهنگ صرفه‌جویی مردم گفت: مردم عزیز ما با روحیه صرفه‌جویی و همراهی خود به مسئولان کمک می‌کنند، اما لازم است دولت در برخی تصمیم‌گیری‌ها پیش از اجرا برای مردم تبیین شود.

خطبه‌های نماز جمعه رودان

حجت‌الاسلام محمد بارانی، امام جمعه رودان، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار‌های مدیریت سوخت گفت: مدیریت مصرف بنزین باید به جای تمرکز صرف بر افزایش قیمت، بر اصلاح ناوگان خودرویی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، گسترش زیرساخت‌های CNG و مقابله هدفمند با قاچاق متمرکز شود.

خطبه‌های نماز جمعه حاجی آباد

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد گفت: دستور فرمانده معظم کل قوا مبنی بر پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به دشمن از ترسیم چارچوب تازه‌ای در تصمیمات نظامی و دفاعی ایران حکایت دارد، چارچوبی که در آن فاصله از مرز‌های کشور تضمین‌کننده امنیت متجاوز نیست و همچنین دامنه پاسخ ایران گسترده‌تر و تاثیرگذارتر خواهد بود.

خطبه‌های نماز جمعه جاسک

حجت‌الاسلام و المسلمین رستاخیز، امام جمعه شهرستان جاسک، با تحلیل تحولات منطقه، تاکید کرد که پذیرش جایگاه جمهوری اسلامی ایران، شرط اصلی ثبات و نجات کشور‌های حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه است.

خطبه‌های نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام و المسلمین جواد اسماعیل‌نیا امام جمعه پارسیان گفت: هرگونه گرایش تسلیم‌آمیز در برابر دشمن، موجب جسارت بیشتر او می‌شود و نباید سرمایه عظیمی را که به برکت خون شهدا و فداکاری ملت به دست آمده، به خطر انداخت.

خطبه‌های نمازجمعه سیریک

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه سیریک با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسن تهرانی‌مقدم، پیشرفت‌های دفاعی کشور را حاصل تلاش دانشمندان و فرماندهان جهادی دانست و خواستار پیگیری جدی مطالبات مردم در زمینه بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی شهرستان سیریک شد.

خطبه‌های نمازجمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندر خمیر گفت: ایران مقتدر برای هر نوع سناریوی احتمالی در برابر دشمنان آماده است و به هر تجاوزی به گونه‌ای که متجاوز را پشیمان کند باید پاسخ خواهد داد.

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خطبه‌های نماز جمعه بشاگرد

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد گفت: امروز وحدت و انسجام مردم ایران دشمن را تحقیر کرده است که مسئولان هم باید شبانه روز به مردم خدمت کنند.

خطبه‌های نماز جمعه توکهور و هشتبندی

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی پورحسینی امام جمعه توکهور و هشت‌بندی گفت: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا در دشمنی با ایران تفاوتی ندارند و تغییر دولت‌ها در آمریکا تغییری در سیاست‌های خصمانه این کشور ایجاد نمی‌کند و جمهوری اسلامی ایران همواره برای مقابله با تهدید‌ها آمادگی دارد.

خطبه‌های نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود شهدوستی، امام جمعه موقت هرمز گفت: دین اسلام همواره بر اهمیت کسب دانش و علم تأکید فراوانی دارد و در قرآن کریم آیات متعددی مسلمانان را به تفکر، اندیشه و کسب دانش تشویق می‌کند و علم و دانش می‌تواند به انسان در حل مشکلات و بهبود زندگی کمک کند.

خطبه‌های نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری؛ امام جمعه شهرستان بستک گفت: ترامپ و رژیم صهیونیستی بدانند اگر از سوی آنها به کوه کلنگ یا هر نقطه‌ای دیگر از ایران اسلامی حمله‌ای صورت بگیرد، نیرو‌های مقتدر مسلح این سرزمین با شگفتانه‌های خود پتک‌ها بر فرق متجاوزان می‌کوبند.

خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت بستک

سید سلیمان حسینی امام جمعه اهل سنت بستک گفت: در برخی روستا‌های شهرستان، مردم برای دسترسی به نزدیک‌ترین جایگاه سوخت باید حدود ۶۰ کیلومتر یا بیشتر مسیر طی کنند و با توجه به فاصله زیاد تا مراکز درمانی و آموزشی، سهمیه فعلی بنزین پاسخگوی نیاز بسیاری از خانواده‌ها نیست.

امام جمعه اهل سنت بستک همچنین با اشاره به تأثیر محدودیت سوخت بر فعالیت کسب‌وکارها، خواستار رسیدگی جدی مسئولان به مشکلات مردم شد.