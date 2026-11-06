به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سپیدان، گفت: در این کار خداپسندانه اعضای داوطلب هلال احمر و مردم سپیدان با حضور در پایگاه سیار سازمان انتقال خون استان فارس در سالن اهدای خون جمعیت هلال احمر این شهرستان بیش از ۶۴ واحد خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

مهدی خورشیدی افزود: این برنامه به همت جمعیت هلال احمر شهرستان و بسیج پیشکسوتان سپیدان با رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی و برای تامین خون مورد نیاز مراکز درمانی فارس و در راستای اجرای طرح ملی حمایت ماندگار برگزار شد.

او افزود: اهدای خون، اقدامی ارزشمند و نجات‌بخش است که می‌تواند جان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی را نجات دهد و مشارکت گسترده مردم شهرستان سپیدان، جلوه‌ای از روحیه ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشت.