ائمه جمعه استان یزد، در خطبه‌های امروز نماز جمعه بر گرامیداشت ایام فاطمیه و نخبه موشکی شهید طهرانی مقدم و مشارکت فعال و دقیق در امر سرشماری تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، امام جمعه مهریز با اشاره به اجرای طرح سرشماری و ضرورت دستیابی به آمار‌های دقیق جمعیتی، گفت: اطلاعات دقیق جمعیتی در برنامه‌ریزی‌های کلان، توزیع عادلانه منابع و اعتبارات و تصمیم‌گیری در حوزه‌های سلامت، آموزش، مسکن و خدمات شهری نقش مؤثری دارد. حجت الاسلام محی الدینی افزود: با توجه به جمعیت واقعی شهرستان مهریز و همچنین جمعیت شناور و افرادی که به دلایل مختلف در مهریز حضور دارند، آمار دقیق می‌تواند در اختصاص اعتبارات و توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه بهداشت و درمان، تأثیرگذار باشد.

امام جمعه موقت میبد حضور مستمر مردم در بیش از ۲۵۰ شب تجمعات مردمی را خاطرنشان کرد و گفت: این حضور گسترده نشان‌دهنده بلوغ سیاسی و اجتماعی ملت ایران است و مردم همچون سد پولادین در برابر توطئه‌های دشمن ایستاده‌اند.حجت‌الاسلام محمد کارگر، با اشاره به جنگ‌های اخیر و اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار داشت: دشمن در محاسبات خود حضور و حمایت مردم را نادیده گرفته بود، اما ملت ایران در کنار نیرو‌های مسلح و مسئولان، توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشتند.

امام جمعه بهاباد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به‌ویژه شهید حسن طهرانی‌مقدم، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر این شهید والامقام در شکل‌گیری و توسعه صنعت موشکی کشور تجلیل کرد. حجت‌الاسلام ابراهیمی با اشاره به نقش شهید طهرانی‌مقدم در پایه‌گذاری توان موشکی ایران اظهار داشت: این شهید عزیز با همت بلند، تلاش بی‌وقفه و ناامید نشدن در مسیر خدمت، توانست نیرو‌های متخصص و شاگردان متعهدی تربیت کند که امروز دستاورد‌های ارزشمندی در حوزه دفاعی کشور رقم زده‌اند.

خطیب جمعه موقت بافق با بیان اینکه تحریم‌ها به‌رغم فشار‌های اقتصادی، زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌ها و توانمندی‌های داخلی شده است، تصریح کرد: جوانان ایرانی با اتکا به دانش و توان خود توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف پزشکی، مهندسی، فناوری نانو، هوافضا و فناوری هسته‌ای به دستاورد‌های ارزشمندی دست یابند.

حجت الاسلام قرهی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور خاطرنشان کرد: ایران در بسیاری از حوزه‌های علمی در شمار کشور‌های برتر جهان قرار گرفته و تجربه تحریم‌ها نشان داده است که اتکا به ظرفیت‌های داخلی و خودباوری جوانان می‌تواند زمینه‌ساز رشد و خودکفایی کشور باشد.

امام جمعه زارچ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با گرامیداشت یاد و خاطره سردار سرلشکر شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر صنعت موشکی ایران، صنعت موشکی کشور را نماد خودباوری، پیشرفت علمی، استقلال فناورانه و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران دانست. حجت الاسلام طباطبایی با اشاره به نقش دانشمندان، نخبگان و متخصصان جوان در دستیابی ایران به توانمندی‌های موشکی افزود: قدرت موشکی کشور تنها یک ابزار نظامی نیست، بلکه علاوه بر ایجاد بازدارندگی و امنیت پایدار، زمینه‌ساز پیشرفت علمی، توسعه فناوری فضایی و افزایش اعتبار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی است.

امام جمعه موقت اردکان با گرامیداشت سالروز شهادت سردار پرافتخار اسلام شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم و جمعی از همرزمانش ، بر اهمیت نقش دانشمندان و نیرو‌های متخصص در پیشرفت و اقتدار دفاعی کشور تأکید کرد. حجت الاسلام محیطی بر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها تاکید کرد.

امام جمعه هرات، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به ایام فاطمیه، بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س)، رعایت عفاف و حجاب و دوری از گناهان تأکید کرد.حجت الاسلام رضازاده با اشاره به ایام فاطمیه، بر ضرورت برگزاری مجالس عزاداری و روضه‌های خانگی تأکید کرد و از اعضای هیئت‌های مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها، ائمه جماعات و جوانان فعال در برنامه‌های مذهبی خواست در گرامیداشت سیره حضرت زهرا (س) مشارکت بیشتری داشته باشند.